Член совета ФИФА: голосование по ЧМ в России и Катаре было подтасовано

Член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Эвелина Кристеллин считает, что голосование за проведение чемпионатов мира в России и Катаре было нечестным.

«Это было явно подтасованное голосование. Кто-то заплатил. Вопрос был лишь в раздаче конвертов. Никогда больше мундиаль не будет отдан такой стране, как Катар», — цитирует Кристеллин Football Italia.

Первенство планеты — 2018 прошло в России с 14 июня по 15 июля. Его победителем стала сборная Франции, которая в финале обыграла Хорватию.

В настоящий момент мундиаль проходит в Катаре. Групповой турнир чемпионата мира в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

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