Игрок сборной Сенегала Диа: горжусь, что забил свой первый гол на чемпионате мира

Нападающий сборной Сенегала Булайе Диа поделился эмоциями от матча второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Катара.

«Я горжусь тем, что забил свой первый гол на чемпионате мира. Когда счёт был 2:1, в Катар вселилась надежда, особенно при поддержке болельщиков. Мы были немного напуганы, но знали, что можем выиграть матч», — цитирует Диа «Спорт-Экспресс» со ссылкой на BeIN Sports.

Встреча проходила на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе и завершилась со счётом 3:1.

В составе команды Сенегала забитыми мячами отметились нападающие Булайе Диа, Фамара Дьедиу и Бамба Дьенг. У сборной Катара единственный гол на счету форварда Мохаммеда Мунтари.

Таким образом, Сенегал набрал три очка и расположился на третьем месте в турнирной таблице группы A. Катар с нулём очков остался на последней, четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что Диа признан лучшим игроком матча ЧМ-2022 с Катаром.