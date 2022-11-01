Нападающий Сенегала Диа признан лучшим игроком матча ЧМ-2022 с Катаром
Нападающий сборной Сенегала Булайе Диа признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата 2022 года с командой Катара.
Встреча проходила на стадионе «Аль‑Тумама» в Дохе и завершилась со счётом 3:1.
26-летний сенегалец стал автором одного из мячей в прошедшей игре.
Ранее сообщалось, что сборная Катара стала первой в истории чемпионатов мира командой, представляющей страну-хозяйку и проигравшей два матча на групповом этапе.