Нападающий Сенегала Диа признан лучшим игроком матча ЧМ-2022 с Катаром

Нападающий сборной Сенегала Булайе Диа признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата 2022 года с командой Катара.

Встреча проходила на стадионе «Аль‑Тумама» в Дохе и завершилась со счётом 3:1.

26-летний сенегалец стал автором одного из мячей в прошедшей игре.

Ранее сообщалось, что сборная Катара стала первой в истории чемпионатов мира командой, представляющей страну-хозяйку и проигравшей два матча на групповом этапе.