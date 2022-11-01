Нурмагомедов посетил матч Катар — Сенегал на ЧМ-2022

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов посетил матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года между сборными Катара и Сенегала.

Встреча проходила на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе и завершилась со счётом 3:1 в пользу сборной Сенегала.

Сенегал набрал три очка и расположился на третьем месте в турнирной таблице группы A. Катар с нулём очков остался на последней, четвёртой, строчке.

Ранее сообщалось, что сборная Катара стала первой в истории чемпионатов мира командой, представляющей страну-хозяйку и проигравшей два матча на групповом этапе.