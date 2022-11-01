Катар нанёс первый удар в створ ворот на ЧМ лишь на 63-й минуте второго матча

Сборная Катара нанесла первый удар в створ ворот на чемпионате мира 2022 года.

Катарские футболисты впервые попали в створ ворот на 63-й минуте матча второго тура группового этапа с командой Сенегала. Удар нанёс нападающий Альмоез Али. Но вратарь сенегальцев Эдуард Менди перевёл мяч на угловой.

Во встрече первого круга Катар потерпел поражение от сборной Эквадора со счётом 0:2.

Ранее сообщалось, что Иран впервые в истории победил европейскую сборную на ЧМ по футболу.