Хеннесси стал третьим голкипером в истории, получившим красную карточку на ЧМ

Вратарь сборной Уэльса Уэйн Хеннесси получил красную карточку в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Ирана (0:2).

По информации OptaJoe, 35-летний футболист стал третьим голкипером в истории, который получил красную карточку в матче чемпионате мира.

Главный арбитр матча Уэльс — Иран Марио Эскобар показал валлийцу жёлтую карточку на 86-й минуте, но после просмотра видеоповтора принял решение удалить вратаря.

Первым стал итальянец Джанлука Пальюка в 1994 году, а вторым — южноафриканец Итумеленг Куне в 2010.

Ранее сообщалось, что сборная Ирана впервые в истории одержала победу над командой из Европы на чемпионате мира по футболу.