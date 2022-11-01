Бразильские болельщики скандировали оскорбительные кричалки в адрес Марадоны на ЧМ-2022

Болельщики сборной Бразилии скандировали оскорбительные кричалки в адрес легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны после победы над командой Сербии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Как сообщает «Матч ТВ», бразильские болельщики размахивали флагами и кричали: «Марадона — наркоман».

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

Ранее сообщалось, что у болельщиков сборной Ирана отобрали флаг в поддержку женщин перед матчем ЧМ-2022 в Катаре с командой Уэльса.