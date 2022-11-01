Кержаков назвал главную сенсацию ЧМ-2022 в Катаре

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков считает победу Саудовской Аравии над командой Аргентины главной сенсацией первого тура чемпионата мира в Катаре.

«В первом туре чемпионата мира больше всего удивила, конечно, сборная Саудовской Аравии. Что касается главных фаворитов, то пока рано об этом говорить», — цитирует Кержакова «РБ Спорт».

Встреча первого тура группы C на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Эрве Ренара.

Напомним, что групповой турнир чемпионата мира в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее появилось видео с мотивационной речью тренера Саудовской Аравии в перерыве матча с Аргентиной.