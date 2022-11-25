Португальский журналист: в матче с Ганой Роналду испортил два голевых момента

Португальский журналист Record Sports Daily Флавио Мигель Силва высказался о победе национальной команды в матче первого тура группового этапа чемпионата мира со сборной Ганы.

«Был интересный футбол. Что касается Роналду, то он мог забить два мяча, но решил вспомнить свои выступления в «Манчестер Юнайтед», поэтому оба раза Криш промазал из выгодных позиций. Последняя пятнадцатиминутка запомнилась лишь бесполезными забросами, которые так и не достигли цели», — цитирует журналиста Sport24.

В первом туре чемпионата мира сборная Португалии обыграла команду Ганы со счётом 3:2. Роналду забил гол в матче. 37-летний португалец стал первым игроком, который отметился голами на пяти мундиалях.

Нападающий также забивал на чемпионатах мира 2006, 2010, 2014 и 2018 годов.

Ранее Роналду отметился новым достижением после старта на чемпионате мира в Катаре.