Роналду — первый европеец, сыгравший в десяти крупных международных турнирах

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметился новым достижением после старта на чемпионате мира в Катаре.

В первом туре мундиаля подопечные Фернанду Сантуша обыграли команду Ганы со счётом 3:2. Роналду забил гол.

Португалец принял участие в десятом крупном международном турнире. Таким образом, Роналду стал первым европейцем с подобным достижением.

Ранее полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш отметил реакцию Криштиану Роналду на критику.