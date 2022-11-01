Ондуа рассказал, как учил одноклубника русскому языку для обращения к Загитовой

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал, что помог одноклубнику по «Ганноверу» Сэю Муроя записать видеообращение к олимпийской чемпионке в одиночном катании Алине Загитовой.

«Он обожает смотреть выступления Алины, поэтому мы решили записать видео. Мы надеялись, что она посмотрит, но, к сожалению, она его не увидела», — цитирует Ондуа ТАСС.

24 ноября сборная Камеруна потерпела поражение от команды Швейцарии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре со счётом 0:1. Ондуа, имеющий российское гражданство, вышел на замену на 68‑й минуте. Полузащитник сыграл в бутсах с изображением российского флага.

Ранее Ондуа поделился эмоциями от дебюта на чемпионате мира.