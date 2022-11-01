Sport1: между футболистами сборной Германии начались разногласия из-за политики
В сборной Германии между игроками начались разногласия из-за постоянных обсуждений политической повестки на чемпионате мира в Катаре.
Мануэль Нойер, Илкай Гюндоган, Йозуа Киммих и Томас Мюллер больше часа обсуждали политические жесты перед матчем с Японией, сообщает Sport1. Отмечается, что некоторых игроков раздражает постоянное обсуждение политических тем.
Напомним, что перед началом матча первого тура группового этапа против команды Японии игроки сборной Германии прикрыли рты руками из-за запрета радужных повязок на турнире.
Игра завершилась поражением немецкой команды со счётом 1:2.
Ранее Йоахим Лёв отреагировал на протест сборной Германии на чемпионате мира.