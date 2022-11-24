Лёв — о протесте сборной Германии: сейчас важен футбол, а не цвет повязок

Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв отреагировал на протест национальной команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Сейчас важен футбол, а не цвет повязок. Я понимаю волнения сборной Германии, но считаю, что футболисты должны быть сосредоточены прежде всего на футболе. Спорт — на первом месте, остальное должно уйти на второй план», — приводит слова Лёва «Российская газета».

Напомним, что перед началом матча первого тура группового этапа против команды Японии игроки сборной Германии прикрыли рты руками из-за запрета радужных повязок на турнире.

Ранее сообщалось, что Немецкий футбольный союз намерен подать в суд на ФИФА за запрет радужных повязок на ЧМ-2022 в Катаре.