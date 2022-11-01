Уткин высказался о матче ЧМ-2022 Бразилия — Сербия

Спортивный журналист Василий Уткин высказался о победе сборной Бразилии над командой Сербии в первом туре чемпионата мира в Катаре.

«Бразилия не будет себя насиловать, если ей этого не хочется. Первый матч дал ответы на многие вопросы. Например, почему выбран Ришарлисон, а не Фирмино», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

Встреча между командами проходила на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершилась со счётом 2:0 в пользу южноамериканцев.

Ранее сообщалось, что капитан сборной Бразилии упрекнул главного тренера Сербии в неуважении.