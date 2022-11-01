Кечинов объяснил обилие нерезультативных матчей на ЧМ-2022

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о низкой результативности в матчах чемпионата мира в Катаре.

«Над командами довлеет результат. Прежде всего, они боятся проиграть, боятся пропустить. Поэтому больше думают об обороне», — цитирует Кечинова «РБ Спорт».

24 ноября завершился первый тур группового этапа мундиаля.

Напомним, что групповой турнир чемпионата мира в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что сборные Уэльса и Ирана объявили стартовые составы команд.