Данни считает, что Португалия выиграет чемпионат мира

Бывший футболист «Динамо» и «Зенита» Мигель Данни оценил шансы сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре.

«Португалию можно поздравить с победой. У нас очень сильная команда, я уверен, что мы выиграем чемпионат мира!» — цитирует Данни Metaratings.

Напомним, что португальская команда в первом туре мундиаля обыграла сборную Ганы со счётом 3:2.

Таким образом, подопечные Фернанду Сантуша лидируют в группе H.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду прокомментировал свой рекорд по голам на чемпионатах мира.