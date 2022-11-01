Данни считает, что Португалия выиграет чемпионат мира
Бывший футболист «Динамо» и «Зенита» Мигель Данни оценил шансы сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре.
«Португалию можно поздравить с победой. У нас очень сильная команда, я уверен, что мы выиграем чемпионат мира!» — цитирует Данни Metaratings.
Напомним, что португальская команда в первом туре мундиаля обыграла сборную Ганы со счётом 3:2.
Таким образом, подопечные Фернанду Сантуша лидируют в группе H.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду прокомментировал свой рекорд по голам на чемпионатах мира.