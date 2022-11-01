Bild: «Бавария» планирует продлить контракт с Эрнандесом
Руководство «Баварии» планирует продлить соглашение с защитником сборной Франции Лукасом Эрнандесом.
По информации Bild, после мундиаля клуб и футболист продлят контракт до 2024 года. Отмечается, что переговоры начались ещё до старта ЧМ-2022.
Футболист получил травму в первом матче с Австралией (4:1) на чемпионате мира в Катаре. Игроку диагностировали разрыв крестообразной связки коленного сустава.
24 ноября Эрнандес перенёс операцию. Он продолжит своё восстановление в Мюнхене.
Ранее сообщалось, что Оливье Жиру навестил Эрнандеса после операции.