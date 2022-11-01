Каррагер: нынешняя сборная Англии лучше «золотого поколения»

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер высказался о нынешнем составе национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

«Эта сборная Англии добилась большего, нежели любая другая. Если нас называли золотым поколением, то эта команда заслуживает называться похожим образом», — цитирует Каррагера Sky Sports.

В первом туре подопечные Гарета Саутгейта разгромили сборную Ирана со счётом 6:2.

Матч Англия — США пройдёт 25 ноября. Начало встречи — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Гарет Саутгейт настаивает на «перезагрузке» сборной Англии перед матчем с США.