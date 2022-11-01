Саутгейт настаивает на «перезагрузке» сборной Англии перед матчем с США

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча второго тура чемпионата мира в Катаре с командой США.

«Наша задача — выйти из группы. Есть желание сделать это в матче с США. Сейчас важна перезагрузка, чтобы быть готовыми к игре», — цитирует Саутгейта England Football.

Матч Англия — США пройдёт 25 ноября. Начало встречи — в 22:00 мск.

В первом туре подопечные Саутгейта разгромили сборную Ирана со счётом 4:2.

Ранее Гарет Саутгейт прокомментировал ход восстановления от травмы нападающего Гарри Кейна.