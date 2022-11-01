Саутгейт: Кейн будет готов к игре сборной Англии с США на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт прокомментировал ход восстановления от травмы нападающего Гарри Кейна.

«С ним всё хорошо. Сегодня он немного больше работал индивидуально, завтра он вернётся в команду и будет готов к игре», — цитирует Саутгейта ITV Sport.

По его словам, врачи просто проверили состояние Кейна.

«Дело не столько в лодыжке, сколько в ступне. На самом деле это была непростая задача, но я думаю, что мы её решили достаточно легко», — добавил Саутгейт.

29-летний форвард травмировал голеностоп в матче первого тура группы В с Ираном (6:2). После игры Кейну наложили фиксирующую повязку.

Матч Англия — США пройдёт 25 ноября. Начало встречи — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что раскрыт смысл фотографии Лионеля Месси и Криштиану Роналду за шахматной доской.