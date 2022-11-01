Мостовой: у немцев и аргентинцев теперь шансы не такие высокие на победу в ЧМ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о фаворитах чемпионата мира в Катаре после первого тура.

«В целом фавориты пока те же: Франция, Англия, Бразилия. Они легко разобрались с соперниками! А вот у немцев и аргентинцев теперь шансы не такие высокие», — цитирует Мостового Betonmobile.

24 ноября завершился первый тур группового этапа мундиаля.

Напомним, что групповой турнир чемпионата мира в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что первый тур чемпионата мира прошёл без удалений впервые с 1986 года.