Роналду семь раз признавался лучшим игроком матча на ЧМ

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметился новым достижением после матча первого тура с командой Ганы на чемпионате мира в Катаре.

Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу сборной Португалии.

Роналду забил гол и стал лучшим игроком матча. Таким образом, игрок признавался лучшим в семи встречах ЧМ, что является рекордом.

Лионель Месси и Арьен Роббен отстают от португальца на один приз.

Ранее сообщалось, что Роналду стал первым футболистом, забившим на пяти чемпионатах мира.