Кордоба: игра Саудовской Аравии против Аргентины — урок от Бога

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился впечатлениями от чемпионата мира в Катаре после первого тура.

«Сумасшедший чемпионат мира, столько неожиданных результатов. Игра Саудовской Аравии против Аргентины — урок от Бога. Никогда не нужно недооценивать соперника», — цитирует Кордобу «РБ Спорт».

Напомним, что групповой турнир чемпионата мира в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее появилось видео с мотивационной речью тренера Саудовской Аравии в перерыве матча с Аргентиной.