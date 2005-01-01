Ришарлисон: с детства мечтал играть и забивать на чемпионате мира

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон прокомментировал победу над командой Сербии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Я с детства мечтал играть и забивать на чемпионате мира. Мы провели отличный матч, особенно во втором тайме, когда воспользовались усталостью сборной Сербии. Но теперь пришло время подумать о второй встрече. Пора отдохнуть и хорошо подготовиться к следующей игре», — приводит слова нападающего AS.

В прошедшей встрече Ришарлисон оформил дубль. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу сборной Бразилии.

Бразилия набрала три очка и поднялась на первое место в турнирной таблице группы G. Сербия с нулём очков расположилась на последней, четвёртой, строчке.

Ранее Швейцария победила Камерун в матче ЧМ-2022 в Катаре.