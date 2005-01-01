Ришарлисон стал восьмым бразильцем в истории, оформившим дубль в дебютном матче на ЧМ

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон оформил дубль в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Сербии.

Форвард забил девять мячей в последних семи матчах за сборную Бразилии и стал восьмым бразильцем в истории, оформившим дубль в своём дебютном матче на чемпионате мира.

Встреча проходила на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершилась со счётом 2:0.

Таким образом, Бразилия набрала три очка и поднялась на первое место в турнирной таблице группы G. Сербия с нулём очков расположилась на последней, четвёртой строчке.

Ранее нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал свой рекорд по голам на чемпионатах мира по футболу.