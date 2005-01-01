Тренер сборной Ганы заявил, что судьи подарили Роналду пенальти

Главный тренер команды Ганы по футболу Отто Аддо отреагировал на гол форварда и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду в игре первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Всё, что я могу сделать — это поздравить Криштиану. Судьи преподнесли Роналду особый подарок», — приводит слова тренера Record.

В прошедшей игре 37-летний португалец заработал и реализовал пенальти.

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу португальской сборной.

Ранее сообщалось, что Роналду стал первым игроком, забившим на пяти чемпионатах мира по футболу.