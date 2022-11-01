Фернандеш — о победе Португалии над Ганой: мы показали невероятный дух

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш прокомментировал победу над командой Ганы в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Мы показали невероятный дух, работу в команде и то, что готовы идти на жертвы ради победы. В конце матча нам пришлось потерпеть, но мы привыкли к этому, наши победы всегда с большим количеством пота, слёз и страданий. Но важно то, что мы победили и удачно начали турнир», — приводит слова Фернандеша A Bola.

Встреча проходила на «Стэдиум 974» в Дохе и завершилась со счётом 3:2.

В составе сборной Португалии забитыми мячами отметились нападающие Криштиану Роналду, Жоау Феликс и Рафаэл Леау.

У команды Ганы голы на счету форвардов Андре Айю и Османа Букари.

Португалия набрала три очка и поднялась на первое место в турнирной таблице группы H. Гана с нулём очков расположилась на последней, четвёртой строчке.

Ранее Роналду прокомментировал победу Португалии над Ганой на ЧМ-2022 в Катаре.