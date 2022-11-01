Роналду прокомментировал победу Португалии над Ганой на ЧМ-2022

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над командой Ганы в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Очень важная победа на старте чемпионата мира, но ещё ничего не решено. Это был только первый шаг! Мы по-прежнему сосредоточены на достижении наших целей. Вперёд, Португалия!» — написал нападающий в социальных сетях.

Встреча проходила на «Стэдиум 974» в Дохе и завершилась со счётом 3:2.

В составе сборной Португалии забитыми мячами отметились нападающие Роналду, Жоау Феликс и Рафаэл Леау.

У команды Ганы голы на счету форвардов Андре Айю и Османа Букари.

Португалия набрала три очка и поднялась на первое место в турнирной таблице группы H. Гана с нулём очков расположилась на последней, четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что Роналду стал первым футболистом, забившим на пяти чемпионатах мира.