Independent: ФИФА добилась снятия запрета на поддержку ЛГБТ во время матчей ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) добилась снятия запрета на поддержку ЛГБТ-сообщества во время матчей чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Футбольные федерации по всему миру получили сообщение о том, что флаг ЛГБТ «не будет запрещён» на стадионах со следующего тура группового этапа, сообщает The Independent.

Отмечается, что комитет по вопросам безопасности и охраны больше не конфискует предметы с радужной расцветкой.

Англия, Германия, Нидерланды, Бельгия, Уэльс, Швейцария и Дания отказались от ношения повязок в поддержку ЛГБТ на чемпионате мира 2022 года в Катаре из-за запрета ФИФА.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о претензиях Немецкого футбольного союза (DFB) к президенту ФИФА Джанни Инфантино.