Неймар выйдет в стартовом составе Бразилии в матче ЧМ-2022 с Сербией

Сборные Бразилии и Сербии объявили стартовые составы на матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

30-летний нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар начнёт игру с первых минут.

Полностью составы выглядят следующим образом:

Бразилия: Алисон, Данило, Маркиньос, Силва, Сандро, Каземиро, Пакета, Неймар, Рафинья, Ришарлисон, Винисиус.

Сербия: Ваня Милинкович-Савич, Велькович, Миленкович, Павлович, Живкович, Лукич, Гудель, Сергей Милинкович-Савич, Младенович, Тадич, Митрович.

Игра первого тура группы G состоится 24 ноября на поле арены «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Встреча начнётся в 22:00 мск.

Ранее сербские болельщики поддержали Россию на ЧМ-2022 в Катаре.