Сербские болельщики поддержали Россию на ЧМ-2022 в Катаре
Фанаты сборной Сербии скандировали имя президента России Владимира Путина перед матчем чемпионата мира в Катаре с Бразилией.
Болельщики также выкрикивали кричалки в адрес НАТО, сообщает «Спорт-Экспресс».
ЧМ-2022 стартовал 20 ноября. Турнир завершится 18 декабря. В матче открытия встретились сборные Катара и Эквадора (0:2).
Сербия в стартовом матче групповой стадии ЧМ-2022 24 ноября встретится с Бразилией. Игра начнётся в 22:00 мск.
Ранее сербский защитник ЦСКА Милан Гайич поделился ожиданиями от выступления сборной Сербии на чемпионате мира 2022 года в Катаре.