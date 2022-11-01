Сербские болельщики поддержали Россию на ЧМ-2022 в Катаре

Фанаты сборной Сербии скандировали имя президента России Владимира Путина перед матчем чемпионата мира в Катаре с Бразилией.

Болельщики также выкрикивали кричалки в адрес НАТО, сообщает «Спорт-Экспресс».

ЧМ-2022 стартовал 20 ноября. Турнир завершится 18 декабря. В матче открытия встретились сборные Катара и Эквадора (0:2).

Сербия в стартовом матче групповой стадии ЧМ-2022 24 ноября встретится с Бразилией. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее сербский защитник ЦСКА Милан Гайич поделился ожиданиями от выступления сборной Сербии на чемпионате мира 2022 года в Катаре.