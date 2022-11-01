Фернандеш возглавил список лучших ассистентов ЧМ-2022 с Кейном

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш отдал две голевые передачи в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Ганы.

Таким образом, 28-летний португалец возглавил список лучших ассистентов чемпионата мира 2022 года наряду с нападающим сборной Англии Харри Кейном.

Также Фернандеш стал вторым игроком в истории Португалии, отдавшим две результативные передачи во встрече чемпионата мира.

Также две голевые передачи в игре мундиаля с командой Бразилии в 1966 году отдал португальский футболист Жозе Торриш.

Ранее сообщалось, что гол нападающего Криштиану Роналду помог Португалии победить Гану на ЧМ-2022 в Катаре.