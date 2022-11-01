Нападающий Ганы Букари забил мяч в ворота Португалии на ЧМ-2022

Нападающий сборной Ганы Осман Букари забил мяч в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Португалии.

23-летний форвард отметился на 89-й минуте матча.

Таким образом, счёт стал 3:2 в пользу сборной Португалии.

Игра проходит на «Стэдиум 974» в Дохе.

Ранее нападающий сборной Португалии Рафаэль Леау забил мяч в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Ганы.