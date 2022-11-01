19:31 24 ноября
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Арбитр из-за фола отменил гол Роналду в матче с Ганой на ЧМ-2022

Главный арбитр матча первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года Исмаил Эльфат отменил гол нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в ворота команды Ганы.

37-летний португалец на 30-й минуте встречи отправил мяч в сетку ворот, однако перед этим арбитр дал свисток из-за того, что нападающий толкал соперника.

Игра проходит на «Стэдиум 974» в Дохе.

Ранее сообщалось, что Роналду повторил рекорд по числу участий в чемпионатах мира по футболу.

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