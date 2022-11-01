Роналду выйдет в стартовом составе Португалии в матче ЧМ-2022 с Ганой

Сборные Португалии и Ганы объявили стартовые составы на матч группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

37-летний Криштиану Роналду начнёт игру с первых минут.

Полностью составы выглядят следующим образом:

Португалия: Диогу Кошта, Диаш, Геррейру, Канселу, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Перейра, Невеш, Жоау Фелиш, Роналду, Отавио.

Гана: Ати‑Зиджи, Салису, Пати, Андре Айю, Баба Абдул, Амарти, Вильямс, Кудус, Абдул Самед, Джику, Сейду.

Игра первого тура группы Н состоится 24 ноября на поле арены «Стэдиум 974» в Дохе. Встреча начнётся в 19:00 мск.

22 ноября стало известно, что «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Роналду. Перед началом мундиаля игрок дал скандальное интервью, в котором раскритиковал клуб и главного тренера Эрика тен Хага.

Футболист является единственным игроком на чемпионате мира в Катаре, у которого нет клуба.

Ранее сообщалось, что «Челси» не планирует подписывать Роналду.