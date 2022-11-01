Вратарь сборной Ирана Беиранванд тренируется в защитной маске после травмы головы
В сборной Ирана по футболу сообщили о ходе восстановления голкипера Алирезы Беиранванда после травмы.
«Алиреза возобновил тренировки после травмы, полученной в игре со сборной Англии. Для работы на поле он вышел в защитной маске», — цитирует представителя иранской команды ТАСС.
Беиранванд получил травму головы в начале первого тайма матча с Англией. Из-за оказания помощи голкиперу к первой половине встречи было добавлено 14 минут. Его заменил Хоссейн Хоссейни.
Встреча первого тура группы B на стадионе «Халифа» в Дохе завершилась со счётом 6:2 в пользу команды Гарета Саутгейта.
Ранее футболисты сборной Англии сделали 35 точных передач перед шестым голом в матче с Ираном.