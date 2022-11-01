Защитник «Ахмата» Богосавац: Сербия не проиграет Бразилии в стартовом матче ЧМ-2022

Защитник грозненского «Ахмата» Мирослав Богосавац оценил шансы сборной Сербии в стартовом матче групповой стадии чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре с командой Бразилии.

«Мой прогноз — ничья или победа Сербии. Знаю, что болельщики из России будут поддерживать на чемпионате мира нашу сборную. По-другому и быть не могло, потому что мы — братья», — цитирует Богосаваца пресс-служба «Ахмата».

Сербский футболист подчеркнул, что самое главное для балканской сборной — для начала пробиться в плей-офф. Богосавац считает, что Сербия попала в самую сильную группу вместе с Бразилией, Швейцарией и Камеруном.

«Важно выйти из группы, а там настроение, вдохновение, и, кто знает, может, пройдём дальше по сетке. В нашей сборной собраны лучшие футболисты, многие из которых являются лидерами в своих клубах», — добавил защитник.

ЧМ-2022 стартовал 20 ноября. Турнир завершится 18 декабря. В матче открытия встретились сборные Катара и Эквадора (0:2).

Сербия в стартовом матче групповой стадии ЧМ-2022 24 ноября встретится с Бразилией. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Жоаозиньо ждёт тяжёлого матча ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Сербии.