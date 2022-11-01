Кутепов будет болеть за сборную Сербии на ЧМ-2022
Бывший защитник московского «Спартака» рассказал, какую сборную будет поддерживать на чемпионате мира по футболу в Катаре.
«Я буду болеть за сборную Сербии, как и вся моя семья», — цитирует защитника столичного «Торпедо» «Спорт-Экспресс».
Кутепов признался, что старается смотреть все матчи первенства планеты.
«И матч открытия смотрел, и другие игры стараюсь зацепить, если время позволяет», — добавил футболист.
Экс-защитник сборной России считает, Бразилию одним из главных фаворитов турнира.
«У Англии очень хорошая команда. Но на чемпионатах мира случается всё, сильных команд много — посмотрим», — сказал Кутепов.
ЧМ-2022 стартовал 20 ноября. Турнир завершится 18 декабря. В матче открытия встретились сборные Катара и Эквадора (0:2).
Сербия в стартовом матче групповой стадии ЧМ-2022 24 ноября встретится с Бразилией. Игра начнётся в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что Жоаозиньо ждёт тяжёлого матча ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Сербии.