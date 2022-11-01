Футболист сборной Камеруна Н'Кулу: Кокорин — один из ведущих игроков атаки «Ариса»

Защитник сборной Камеруна по футболу Николя Н'Кулу оценил игру российского нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина.

«У него всё хорошо, он вписался в команду. Надеюсь, у нас будет хороший сезон. У Кокорина всё получается, он один из ведущих игроков в атаке. Мы им довольны», — цитирует Н'Кулу «Матч ТВ».

31-летний Кокорин в восьми матчах за «Арис» забил три мяча и сделал две результативные передачи. Российский форвард перешёл в команду из Лимасола на правах аренды из «Фиорентины» в конце августа 2022 года. Н'Кулу является одноклубником Кокорина в «Арисе».

Сборная Камеруна в стартовом матче в группе G на ЧМ-2022 уступила команде Швейцарии со счётом 0:1. В следующей встрече камерунцы сыграют с сербами 28 ноября.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Марокко и «Фиорентины» назвал Кокорина фантастическим парнем.