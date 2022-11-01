Футболист сборной Марокко и «Фиорентины» назвал Кокорина фантастическим парнем

Полузащитник «Фиорентины» и сборной Марокко Софьян Амрабат высказался о российском форварде Александре Кокорине.

«Кокорин фантастический парень! Отличный футболист, он мне нравится. Он не так много играл в «Фиорентине», но, думаю, сейчас Алекс выглядит отлично. Желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Амрабата «Спорт-Экспресс».

31-летний форвард в восьми матчах за «Арис» забил три мяча и сделал две результативные передачи. Кокорин перешёл в команду из Лимасола на правах аренды из «Фиорентины» в конце августа 2022 года.

Ранее комментатор Геннадий Орлов высказался о таланте Кокорина.