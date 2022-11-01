«Катюша» прозвучала перед матчем Уругвай — Южная Корея на ЧМ-2022 в Катаре

Сборная Уругвая в стартовом матче групповой стадии чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре встретится с командой Южной Кореи.

Перед игрой возле стадиона прозвучала «Катюша». Известную советскую песню около арены «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне исполнил местный оркестр, сообщает «Матч ТВ».

Встреча первого тура группы H Уругвай — Южная Корея пройдёт 24 ноября. Начало игры — в 16:00 мск.

Ранее защитник сборной Туниса по футболу Монтассар Тальби высказался о работе с российским тренером Леонидом Слуцким в казанском «Рубине».