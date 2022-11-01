Суарес и Вальверде — в стартовом составе Уругвая на матч с Южной Кореей

Стал известен состав сборной Уругвая на матч первого тура с командой Южной Кореи на чемпионате мира в Катаре.

На поле с первых минут выйдут Роше, Оливейра, Годин, Хименес, Касерес, Весино, Валверде, Бентанкур, Нуньес, Пеллистри, Суарес.

Игра между командами пройдёт 24 ноября в городе Ар-Райяна на стадионе «Эдьюкейшн Сити». Начало — в 16:00 мск.

Ранее сообщалось, что Александр Тарханов назвал сборную, которая показывает лучший футбол на ЧМ-2022.