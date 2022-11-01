Игрок с российским паспортом Ондуа дебютировал на чемпионате мира в Катаре

Имеющий гражданство России полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа вышел на поле в матче с командой Швейцарии на чемпионате мира в Катаре.

Игрок появился на поле на 68-й минуте игры. Текущий счёт в матче — 1:0 в пользу швейцарских игроков.

Напомним, что Ондуа родился в Камеруне, но с девяти лет жил в Москве. В России он выступал за «Локомотив», ЦСКА и «Анжи».

Ранее Ондуа заявил, что мечтал играть за Россию, но потом ситуация изменилась, и Камерун вызвал его на ЧМ-2022.