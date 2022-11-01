Защитник Саудовской Аравии перенёс операцию после столкновения на ЧМ

Защитник сборной Саудовской Аравии Яссер Аль-Шахрани перенёс операцию на животе после травмы, полученной в матче с Аргентиной на чемпионате мира в Катаре.

22 ноября футболист был прооперирован из‑за внутреннего кровотечения. 24 ноября ему сделали ещё одну операцию, сообщает Le Parisien.

Во встрече с Аргентиной (2:1) 30‑летний игрок получил удар коленом в голову от вратаря Саудовской Аравии Мохаммеда Аль‑Оваиса и не смог продолжить игру. Позже у него диагностировали перелом челюсти и лицевой кости, а также внутреннее кровотечение.

После игры Аль-Шахрани был доставлен в Германию частным самолётом.

Ранее сообщалось, что получивший травму защитник сборной Саудовской Аравии записал видеообращение.