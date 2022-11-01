Получивший травму защитник сборной Саудовской Аравии записал видеообращение

Защитник сборной Саудовской Аравии Ясир Аль-Шахрани выступил с заявлением после травмы, полученной в матче с Аргентиной (2:1) на чемпионате мира в Катаре.

«Хотел заверить вас, что со мной всё в порядке. Поздравляю наших саудовских болельщиков с победой. Вы это заслужили», — сказал Аль-Шахрани в видеообращении.

Напомним, что в конце встречи голкипер саудовцев Мохаммед Аль-Овайс при попытке выбить мяч ударил коленом в голову Аль-Шахрани. 30-летний защитник упал на газон и лежал без движения. Медицинский штаб оперативно оказал ему помощь, после чего футболиста унесли с поля на носилках.

У Аль-Шахрани диагностированы раздробление нескольких костей лица, перелом челюсти и внутреннее кровотечение. Игрок перенесёт операцию. Власти Саудовской Аравии предоставили частный самолёт для перелёта защитника в Германию.

Ранее стало известно о состоянии защитника Саудовской Аравии после удара коленом в голову.