Агент Жиру объяснил хорошую форму нападающего на ЧМ-2022
Майкл Мануэло, агент нападающего сборной Франции Оливье Жиру, рассказал, почему его клиент набрал хорошую форму перед чемпионатом мира в Катаре.
«Италия дополнила его навыки, от него требуют большего. В серии А он больше находится в штрафной. Помимо этого, частенько Оливье был второй опцией в команде», — цитирует агента «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Radio Rossonera.
В первом туре Франция разгромила Австралию со счётом 4:1. Жиру в матче отметился двумя голами. Он лидирует в бомбардирской гонке чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что сборная Франции не сможет заменить в заявке на ЧМ травмированного Эрнандеса.