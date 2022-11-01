Агент Жиру объяснил хорошую форму нападающего на ЧМ-2022

Майкл Мануэло, агент нападающего сборной Франции Оливье Жиру, рассказал, почему его клиент набрал хорошую форму перед чемпионатом мира в Катаре.

«Италия дополнила его навыки, от него требуют большего. В серии А он больше находится в штрафной. Помимо этого, частенько Оливье был второй опцией в команде», — цитирует агента «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Radio Rossonera.

В первом туре Франция разгромила Австралию со счётом 4:1. Жиру в матче отметился двумя голами. Он лидирует в бомбардирской гонке чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что сборная Франции не сможет заменить в заявке на ЧМ травмированного Эрнандеса.