Сборная Франции не сможет заменить в заявке на ЧМ травмированного Эрнандеса

Защитник сборной Франции Лукас Эрнандес не примет участия в оставшихся матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Сборная Франции не сможет заменить игрока, потому что дедлайн для дозаявок истёк 21 ноября.

Напомним, что футболист получил травму в первом матче своей команды в игре с Австралией (4:1). Игроку диагностировали разрыв крестообразной связки коленного сустава.

Ранее Оливье Жиру посвятил Лукасу Эрнандесу победу сборной Франции над Австралией в матче ЧМ-2022.