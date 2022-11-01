Гаджиев: сербам будет тяжело в матче ЧМ-2022 с Бразилией

Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча первого тура чемпионата мира в Катаре между сборными Бразилии и Сербии.

«Территориальное преимущество будет на стороне южноамериканцев. Говорить, что они обязательно добьются успеха, я бы не стал. Сербам будет тяжело, но я буду болеть за них», — цитирует Гаджиева «Матч ТВ».

Игра между командами Бразилии и Сербии пройдёт 24 ноября в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Начало — в 22:00 мск.

В группе G также выступают сборные Камеруна и Швейцарии.

Ранее Неймар опубликовал обращение к болельщикам перед матчем первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с Сербией.