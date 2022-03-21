Неймар обратился к болельщикам перед матчем Бразилия — Сербия

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар опубликовал обращение к болельщикам перед матчем первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с Сербией.

«Мечтать, стремиться и делать приоритетом свои задачи — это не принижение соперников, а обозначение целей, которых хочешь добиться. Завтра начинаем», — написал Неймар в Instagram*.

Матч между бразильской и сербской сборными состоится 24 ноября в 22:00 мск.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс заявил, что Неймар является лучшим футболистом сборной Бразилии.

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