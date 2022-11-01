Коэнтрау: на чемпионате мира Роналду заткнёт многим рты

Экс-защитник сборной Португалии Фабиу Коэнтрау высказался о шансах нападающего Криштиану Роналду на чемпионате мира в Катаре.

«Есть много игроков, которые плохо отзывались о Криштиану, хотя не дотягивались до подошв его обуви. На чемпионате мира он заткнёт многим рты», — цитирует Коэнтрау Relevo.

В первом туре группового этапа ЧМ португальская сборная сыграет с командой Ганы 24 ноября в 19:00 мск.

Ранее Криштиану Роналду сообщил о готовности сборной Португалии к чемпионату мира 2022 года в Катаре.